В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины

Хранилище химических отходов фенольного завода, который находится в н.п. Новгородское, находится между позициями сил ВСУ и боевиков в 400 метрах друг от друга.

Об этом 22 января заявил зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, говорится в сообщении миссии.

"Вся Донецкая область может быть загрязнена .... прекращение огня и разведение сил на этом участке необходимо", - заявил представитель миссии.

(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted – ceasefire and disengagement needed in this area!