В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины

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Воскресенье, 22 января 2017, 22:56

Хранилище химических отходов фенольного завода, который находится в н.п. Новгородское, находится между позициями сил ВСУ и боевиков в 400 метрах друг от друга.

Об этом 22 января заявил зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, говорится в сообщении миссии.

"Вся Донецкая область может быть загрязнена .... прекращение огня и разведение сил на этом участке необходимо", - заявил представитель миссии.

Также Хуг отметил, что у миссии ОБСЕ есть проблемы со свободой перемещения через линию разграничения, что нарушает мандат миссии и Минские соглашения, пишет DW.

По словам Хуга, представители ОБСЕ не смогли проехать из с.Пикуза (бывшее Коминтерново, которое находится под контролем "ДНР") в Мариуполь и обратно, поскольку обе стороны "блокируют эту дорогу противотанковыми минами".

Украинские военные объяснили, что не могут убрать мины из-за "недостаточно безопасной ситуации" в районе, отметил Хуг, а боевики "ДНР" заявили миссии ОБСЕ, что у них "нет приказа убрать мины".

Темы: Донбасс ОБСЕ
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