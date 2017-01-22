В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины

Хранилище химических отходов фенольного завода, который находится в н.п. Новгородское, находится между позициями сил ВСУ и боевиков в 400 метрах друг от друга.

Об этом 22 января заявил зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, говорится в сообщении миссии.

"Вся Донецкая область может быть загрязнена .... прекращение огня и разведение сил на этом участке необходимо", - заявил представитель миссии.

(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted – ceasefire and disengagement needed in this area! — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 22, 2017

Также Хуг отметил, что у миссии ОБСЕ есть проблемы со свободой перемещения через линию разграничения, что нарушает мандат миссии и Минские соглашения, пишет DW.

По словам Хуга, представители ОБСЕ не смогли проехать из с.Пикуза (бывшее Коминтерново, которое находится под контролем "ДНР") в Мариуполь и обратно, поскольку обе стороны "блокируют эту дорогу противотанковыми минами".

Украинские военные объяснили, что не могут убрать мины из-за "недостаточно безопасной ситуации" в районе, отметил Хуг, а боевики "ДНР" заявили миссии ОБСЕ, что у них "нет приказа убрать мины".