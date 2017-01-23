У США готують закон, що заборонить Трампу скасувати санкції щодо РФ

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Понеділок, 23 січня 2017, 02:06

Сенатори Демократичної і Республіканської партій США готують законопроект, який заборонить Трампу знімати санкції з РФ без схвалення Конгресу.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн і лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер найближчим часом представлять законопроект, який не допустить скасування санкцій щодо Росії президентом США Дональдом Трампом без схвалення такого рішення Конгресом.

"Якщо ми скасуємо санкції, це покаже Росії, що вона може і далі втручатися в наші вибори і робити погані речі, а також і Китаю, і Ірану", - вважає Шумер.

"Нам потрібно більше санкцій щодо Росії. Ми не повинні ослаблювати їх. Якщо ми не залишимо ці санкції, або навіть не посилимо їх, це буде стимулювати Володимира Путіна, котрий є військовим злочинцем", - заявив Маккейн.

Як відомо, 15 січня в інтерв'ю німецькій газеті Bild і британській The Times Дональд Трамп допустив перегляд санкцій відносно Москви, пов'язавши це питання зі скороченням російського ядерного арсеналу.

Теми: США Росія санкції
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