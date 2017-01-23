Маккейн і Грем підтримають призначення Тіллерсона держсекретарем США

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Понеділок, 23 січня 2017, 05:26
REUTERS/Kevin Lamarque

Відомі своєю проукраїнською позицією республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем заявили, що голосуватимуть за призначення Рекса Тіллерсона державним секретарем США, незважаючи на занепокоєність його зв’язками з російським президентом.

Про це пише Reuters.

"Після ретельного розгляду і тривалих розмов з Тіллерсоном, ми вирішили підтримати його кандидатуру на посаду держсекретаря", - йдеться у заяві сенаторів.

"Хоча у нас досі є сумніви через його минулі справи з російським урядом і президентом Володимиром Путіним, ми вважаємо, що Тіллерсон може бути ефективним захисником інтересів США", - заявили Маккейн і Грем.

Контрольований республіканцями Сенат уже підтримав дві кандидатури Трампа на державні посади, однак колишній виконавчий директор найбільшої нафтової компанії США ExxonMobil Тіллерсон наразився на критику через його близькі відносини з російськими урядовцями, у тому числі з Путіним.

За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність у понад 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефтью" (РФ) для спільної розвідки і видобутку нафти.  З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.  

Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом. 

При цьому, під час слухань у Сенаті щодо його висування на посаду держсекретаря США, Тіллерсон заявив, що Росія на сьогодні  становить загрозу і закликав до діалогу щодо її амбіцій. Він заявив, що відповідь США на дії Росії в Україні виглядає слабкою. Тіллерсон також зазначив, що Адміністрація США не має наміру визнавати анексію Криму, якщо тільки з цим не погодиться народ України.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконел заявив, що він упевнений, що всі номіновані Трампом кандидати в нову адміністрацію будуть підтверджені.

Комітет з міжнародних відносин Сенату США, як очікується, голосуватиме щодо призначення Тіллерсона у понеділок, остаточне голосування у Сенаті відбудеться незабаром після цього.

Теми: США Росія
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