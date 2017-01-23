Маккейн і Грем підтримають призначення Тіллерсона держсекретарем США
Відомі своєю проукраїнською позицією республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем заявили, що голосуватимуть за призначення Рекса Тіллерсона державним секретарем США, незважаючи на занепокоєність його зв’язками з російським президентом.
Про це пише Reuters.
"Після ретельного розгляду і тривалих розмов з Тіллерсоном, ми вирішили підтримати його кандидатуру на посаду держсекретаря", - йдеться у заяві сенаторів.
"Хоча у нас досі є сумніви через його минулі справи з російським урядом і президентом Володимиром Путіним, ми вважаємо, що Тіллерсон може бути ефективним захисником інтересів США", - заявили Маккейн і Грем.
Контрольований республіканцями Сенат уже підтримав дві кандидатури Трампа на державні посади, однак колишній виконавчий директор найбільшої нафтової компанії США ExxonMobil Тіллерсон наразився на критику через його близькі відносини з російськими урядовцями, у тому числі з Путіним.
За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність у понад 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефтью" (РФ) для спільної розвідки і видобутку нафти. З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.
Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.
У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом.
При цьому, під час слухань у Сенаті щодо його висування на посаду держсекретаря США, Тіллерсон заявив, що Росія на сьогодні становить загрозу і закликав до діалогу щодо її амбіцій. Він заявив, що відповідь США на дії Росії в Україні виглядає слабкою. Тіллерсон також зазначив, що Адміністрація США не має наміру визнавати анексію Криму, якщо тільки з цим не погодиться народ України.
Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконел заявив, що він упевнений, що всі номіновані Трампом кандидати в нову адміністрацію будуть підтверджені.
Комітет з міжнародних відносин Сенату США, як очікується, голосуватиме щодо призначення Тіллерсона у понеділок, остаточне голосування у Сенаті відбудеться незабаром після цього.