Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маккейн і Грем підтримають призначення Тіллерсона держсекретарем США

Понеділок, 23 січня 2017, 04:26
Маккейн і Грем підтримають призначення Тіллерсона держсекретарем США
REUTERS/Kevin Lamarque

Відомі своєю проукраїнською позицією республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем заявили, що голосуватимуть за призначення Рекса Тіллерсона державним секретарем США, незважаючи на занепокоєність його зв’язками з російським президентом.

Про це пише Reuters.

"Після ретельного розгляду і тривалих розмов з Тіллерсоном, ми вирішили підтримати його кандидатуру на посаду держсекретаря", - йдеться у заяві сенаторів.

"Хоча у нас досі є сумніви через його минулі справи з російським урядом і президентом Володимиром Путіним, ми вважаємо, що Тіллерсон може бути ефективним захисником інтересів США", - заявили Маккейн і Грем.

Контрольований республіканцями Сенат уже підтримав дві кандидатури Трампа на державні посади, однак колишній виконавчий директор найбільшої нафтової компанії США ExxonMobil Тіллерсон наразився на критику через його близькі відносини з російськими урядовцями, у тому числі з Путіним.

За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність у понад 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефтью" (РФ) для спільної розвідки і видобутку нафти.  З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.  

Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом. 

При цьому, під час слухань у Сенаті щодо його висування на посаду держсекретаря США, Тіллерсон заявив, що Росія на сьогодні  становить загрозу і закликав до діалогу щодо її амбіцій. Він заявив, що відповідь США на дії Росії в Україні виглядає слабкою. Тіллерсон також зазначив, що Адміністрація США не має наміру визнавати анексію Криму, якщо тільки з цим не погодиться народ України.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконел заявив, що він упевнений, що всі номіновані Трампом кандидати в нову адміністрацію будуть підтверджені.

Комітет з міжнародних відносин Сенату США, як очікується, голосуватиме щодо призначення Тіллерсона у понеділок, остаточне голосування у Сенаті відбудеться незабаром після цього.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: