Луценко: за лютий розслідування про зраду Януковича завершать

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Понеділок, 23 січня 2017, 09:34

Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу "1+1" у неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо не тягнути з термінами досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи. Після цього справу буде передано на розгляд суду, і упевнений, що саме український суд поставить крапку в цьому питанні", – сказав він.

"Я сподіваюся на сумлінність адвокатів. Тобто в лютому ми закінчуємо слідство, коротке ознайомлення – і початок судового процесу", – зазначив генпрокурор.

"При цьому ми все робитимемо не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно", – додав він.

Луценко також нагадав, що українські правоохоронці отримали фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України, що, за його словами, є неспростовним доказом державної зради.

Теми: Янукович Генпрокуратура Луценко
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