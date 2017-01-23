Луценко: за лютий розслідування про зраду Януковича завершать

Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу "1+1" у неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми плануємо не тягнути з термінами досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи. Після цього справу буде передано на розгляд суду, і упевнений, що саме український суд поставить крапку в цьому питанні", – сказав він.

"Я сподіваюся на сумлінність адвокатів. Тобто в лютому ми закінчуємо слідство, коротке ознайомлення – і початок судового процесу", – зазначив генпрокурор.

"При цьому ми все робитимемо не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно", – додав він.

Луценко також нагадав, що українські правоохоронці отримали фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська РФ на територію України, що, за його словами, є неспростовним доказом державної зради.