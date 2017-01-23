Лозовой, Розенблат і Рибалка відреагували на перевірку своїх податків

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Понеділок, 23 січня 2017, 15:06

Нардеп від Радикальної партії Сергій Рибалка заявив, що перевіряючи сплату його податків, силові органи намагаються тиснути на нього.  

Про це він сказав в ефірі "каналу 112".

"Я вважаю, що це чергова спроба тиску на мене як на опозиційного політика тих само правоохоронних органів, які постійно порушують кримінальні справи то на мене, то на членів моєї родини, то на підприємство, яке я очолював, коли прийшов в політику", - сказав він.

Він додав, що готовий "відповісти на всі питання податкової".

За словами Рибалки, він ще не отримував ні запрошення, ні повістки від органів ДФС.

Інший нардеп від Радикальної партії Андрій Лозовой написав на своїй сторінці у Facebook, що "офіційної заяви ГПУ досі нема".

"Все – на рівні чуток і домислів… За моєю інформацією, це все таки правда, і є відповідні рішення "найчеснішого" Печерського районного суду. Нічого страшного. Надам ДФС і НАЗК усі документи щодо спадщини за всі роки і відчуження майна рідних", - написав він.  

Водночас, нардеп від БПП Борислав Розенблат, на своїй сторінці у Facebook написав, що "на всі запитання, які виникнуть у слідства, буду радий відповісти і по можливості надам всі документи".

Як відомо, Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури. Серед них нардеп з Радикальної партії Сергій Рибалка, який задекларував понад 49 млн грн готівкою і в банках, при тому, що у 1999-2015 рр. сплатив податки тільки із 16 млн грн доходу.

Розенблат задекларував майже 109 млн грн. на рахунках у банках і готівкою. Але, як стверджують у ГПУ, у 1998-2015 рр. Розенблат сплатив податки лише із 3,3 млн грн.

Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда

Теми: ДФС декларація
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