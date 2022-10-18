Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди

Ірина Балачук, Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 10:41
Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди
Роман Насіров у суді 2017 року, фото Getty Images

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн гривень неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику.  

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ у Telegram

Дослівно САП: "17 жовтня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні його раднику.

Реклама:

Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомили і власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася".
  
Деталі: Детективи встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.
  
Зазначається, що надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів.

А одержання вигоди проходило через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснював безпосередньо глава ДФС, його радник та інші особи, пов’язані з ним родинними відносинами.
  
Кошти між вказаними юридичними особами перераховували під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції. До протизаконної діяльності підозрювані також залучили й інші підприємства, зареєстровані за межами України.

Повідомляється, що частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.
  
Дії колишнього очільника ДФС кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а власника агрохолдингу – за ч. 4 ст. 369 КК України.
  
Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів.

ВІДЕО ДНЯ

Від УП: Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, але головою ДФС із 5 травня 2015 до 3 березня 2017 року був Роман Насіров. Працівники НАБУ затримали Насірова 2 березня 2017 року, після того його відсторонили від посади.


 

Теми: Фіскальна службаНасіровАнтикорупційна прокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Фіскальна служба
Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Ліквідація ДФС, призначення глави САП: Гетманцев розповів деталі меморандуму із МВФ
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: