Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн гривень неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ у Telegram

Дослівно САП: "17 жовтня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні його раднику.

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Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомили і власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася".



Деталі: Детективи встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.



Зазначається, що надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів.

А одержання вигоди проходило через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснював безпосередньо глава ДФС, його радник та інші особи, пов’язані з ним родинними відносинами.



Кошти між вказаними юридичними особами перераховували під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції. До протизаконної діяльності підозрювані також залучили й інші підприємства, зареєстровані за межами України.

Повідомляється, що частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.



Дії колишнього очільника ДФС кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а власника агрохолдингу – за ч. 4 ст. 369 КК України.



Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів.

ВІДЕО ДНЯ

Від УП: Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, але головою ДФС із 5 травня 2015 до 3 березня 2017 року був Роман Насіров. Працівники НАБУ затримали Насірова 2 березня 2017 року, після того його відсторонили від посади.



