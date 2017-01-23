ГПУ викликає Януковича в Київ

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Понеділок, 23 січня 2017, 17:08

Генпрокурора оприлюднила дві повістки з викликом на допит екс-президента, який переховується у Росії, Віктора Януковича.

Відповідні повістки розміщено на сайті ГПУ.

Так, в них вказано, що Віктор Янукович проживає у Ростові-на-Дону на вулиці Єрьоменка, 81, корпус "В".

Однією повісткою Януковича викликають на допит в Головну військову прокуратуру ГПУ у Києві на 27 січня 15:00 "для вручення повідомлення про зміну підозри та допиті в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000001594 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв'язання й ведення агресивної війни)".

Іншою повісткою його викликають на 15:00 30 січня для участі в якості підозрюваного у відкритті стороною обвинувачення матеріалів того ж кримінального провадження.

 

Як відомо, 20 січня Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення стосовно колишнього президента Віктора Януковича заочного розслідування у справі про держзраду.

Українська правда

Теми: Янукович Генпрокуратура
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