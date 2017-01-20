Суд дозволив проведення заочного розслідування щодо Януковича

Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення стосовно колишнього президента Віктора Януковича заочного розслідування у справі про держзраду.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" з місця подій.

Дане рішення прийняла суддя Христина Тарасюк.

Під час судового засідання, яке тривало з 9:00, захист Януковича заявив близько 30 клопотань.

Зокрема суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції.

Крім того, захист просив суд допитати в судовому засіданні президента Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія та інших.

Крім того, адвокати Януковича спробували заявити відвід всьому складу Печерського суду.

Рішення Печерського суду. Документ pic.twitter.com/9xvbqi3fmn — Лариса Сарган (@SarganLarysa) January 20, 2017

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував це рішення так: "Йесссс! Ми зробили це. В лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику".

Раніше суд відмовив захисту Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.