Е-декларації: НАБУ відкрило 3 справи проти суддів

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Понеділок, 23 січня 2017, 18:24

Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу електронних декларацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Вказується, що всі вони стосуються "служителів Феміди".

"Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей, одне — за фактом незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначили, що станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25.

"Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: НАБУ суд декларація
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Коментарі — 3
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IP: 134.249.4.---Strelko Yuriy23.01.2017 19:10
НАБУ не трогает коррупционеров близких к власти, ради чего, оно и создавалось, вот и приходится отчитываться по мелочевке, что бы хоть как-то оправдывть свое существование и те огромные средства, что в них вкладывают. Но судя по тому, что им только увеличивают содержание - власть такая работа НАБУ вполне устраивает.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko23.01.2017 19:05
Михаил Михаил:
О-го! Глядишь к 3894-ом году дел сто откроют!
И одну уборщицу из прокуратуры посадят,за кражу швабры...
врядли им даже уборшицу удастся посадить, это же дело до суда как минимум нужно довести, а в НАБУ такие"спецы" работают, что им дела из судов на доработку и дооформление возвращают. Потому что набирают всяких Руденко, которые хорошо умеют фальсифицировать дела, а с нормальными расследованиями у них всё хуже.
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IP: 82.145.222.---Михаил Михаил23.01.2017 18:51
О-го! Глядишь к 3894-ом году дел сто откроют!
И одну уборщицу из прокуратуры посадят,за кражу швабры...
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