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Е-декларації: НАБУ відкрило 3 справи проти суддів

Понеділок, 23 січня 2017, 17:24

Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу електронних декларацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Вказується, що всі вони стосуються "служителів Феміди".

"Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей, одне — за фактом незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначили, що станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25.

"Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади", - сказано у повідомленні.

Українська правда

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Теми: НАБУсуддекларації
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