В'їзди до Києва у вівторок вранці можуть бути заблоковані — Нацполіція

Рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва", - сказано у повідомленні.

Нацполіція попросида водіїв ураховувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху.

Українська правда





