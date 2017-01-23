Замість Януковича в ГПУ приїде захист

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Понеділок, 23 січня 2017, 23:58

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк вважає незаконним виклик свого клієнта на допит для ознайомлення з матеріалами порушених проти нього кримінальних справ.

Про це він сказав в коментарі ТАСС, зазначивши при цьому, що захист має намір прибути в призначений час в ГПУ.

"Захист прибуде за цим викликом, виконуючи процесуальні зобов'язання, і повідомить про наявність на сьогоднішній день поважні причини, які перешкоджають (явці Януковича особисто)", - запевнив Сердюк.

Він уточнив, що "стаття 138 Кримінально-процесуального кодексу України прямо передбачає можливість не з'являтися за викликом слідчого за наявності таких причин, як тривале перебування за кордоном і наявність загрози життю, яка не перестала існувати, а навпаки посилилася в зв'язку з цими політичними процесами".

За словами адвоката, сторона захисту повторно подасть до ГПУ заяву про наявність загрози життю Януковича. "Як подібним викликом на допит, так і цілою низкою інших процесуальних правопорушень Генпрокуратура щосили допомагає захисту робити свою справу", - стверджує Сердюк.

"Генпрокуратура отримала від мого клієнта повідомлення про бажання надати свідчення, таке ж повідомлення було направлене в усі судові інстанції, які розглядали процедурні моменти у цій справі. Однак як ГПУ, так і суди категорично відмовилися реалізувати право клієнта на доступ до правосуддя, тому всі наступні дії, в тому числі публікація повісток, винесення наступних рішень, є незаконними", - додав він.

Раніше Генпрокурора оприлюднила дві повістки з викликом на допит екс-президента Віктора Януковича, який переховується у Росії.

Теми: Янукович Генпрокуратура
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IP: 50.70.246.---Potting Soil24.01.2017 02:17
"Треба зробити все, щоб наші люди почувалися у небезпеці"
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