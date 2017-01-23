Вместо Януковича в ГПУ приедет защита

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает незаконным вызов своего клиента на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел.

Об этом он сказал в комментарии ТАСС, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично) уважительных причинах", - заверил Сердюк.

Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.

"Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - добавил он.

Ранее генпрокурора Украины обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России.