Мінсоц не пояснив зникнення новини про "шокову" пенсійну реформу

Міністерство соціальної політики не пояснило колізії з заявою міністра Андрія Реви про пенсійну реформу, однак надало деякі подробиці щодо змін у цій сфері.

16 січня на урядовому порталі було опубліковано подробиці запланованої пенсійної реформи, яка, на думку Реви, може шокувати українців, – однак того ж дня цю публікацію зняли.

"Українська правда" тоді ж надіслала інформаційний запит до міністра соцполітики Андрія Реви та віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. Останній досі не відповів, а за Реву відповів його заступник Віталій Мущинін – і то лише на одне з чотирьох поставлених запитань.

У відповіді Мінсоцполітики немає ані слова на підтвердження чи спростування новини, поданої зі слів Реви, немає й пояснень зняття інформації з урядового порталу. Також відповідь не містить інформації про роль Міжнародного валютного фонду в українській пенсійній реформі, яку нібито планують розпочати цього літа.

Міністерство соцполітики зазначає, що "заходи реформування, запроваджені з 2011 року, дали можливість приступити в 2016 році до поступового вирішення питання подолання різниці у розмірах пенсій, незалежно від року виходу на пенсію".

Втім, із 2012 року частка видатків на пенсійне забезпечення до ВВП знизилася з 16,6% до 11%, а рівень пенсійного забезпечення по відношенню до середньої зарплати знизився з 47% до 34%. Зі зниженням ставки ЄСВ з 1 січня 2016 року до 22% (17,3% до Пенсійного фонду) дефіцит бюджету Пенсійного фонду поглибився, зазначає відомство.

Із 1 січня 2017 року "подвоєно розмір мінімальної зарплати та визначено для суб'єктів підприємницької діяльності обов'язок сплачувати єдиний внесок на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування", нагадує Мінсоц.

"Запровадження вказаних заходів зумовило зменшення в 2017 році видатків держбюджету на пенсійне забезпечення до 141,3 млрд грн, на 1,3 млрд грн менше від цього показника за 2016 рік", – йдеться у відповіді.

"У нинішній непростій ситуації основне завдання уряду в цілому і Мінсоцполітики зокрема – підтримати найбільш незахищені категорії громадян через стимулювання працездатного населення до сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та визначення внутрішніх джерел для самодостатньої солідарної системи", – зазначає відомство наостанок.

Жодного слова ані про страховий стаж, який буде підставою для виплати пенсій; ані про можливість оплатити необхідний страховий стаж; ані про скасування надбавок; ані про ідею ставити пенсіонерів перед вибором, робота чи пенсія;, ані про "хибні звички" українців покладатися на державу, про які говорив Рева представнику МВФ.

Між тим, на сайті міністерства цитують Реву про те, що вже не діють 15 законів, через які "пенсійне забезпечення залежало не від того, скільки ти працюєш, які внески сплачуєш до Пенсійного фонду, а від твоєї посади", через що держслужбовці отримували пенсію в розмірі 90% від останньої зарплати, а інші – 40% від поточної зарплати.

За словами міністра, тепер пенсії нараховують за єдиним законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування. А на пенсію за вислугою 25 років ітимуть лише військовослужбовці.

Олена Рощенко, УП