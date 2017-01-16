Рева розповів про пенсійну реформу й припустив, що буде "шок"

Урядовий портал видалив новину про основні складові пенсійної реформи, яку планується почати в Україні вже цього року.

Підсумок зустрічі міністра соцполітики Андрія Реви і постійного представника Міжнародного валютного фонду Жерома Ваше на урядовому порталі вже не відкривається. Новину поширив "Укрінформ", потім видалив, але вона є на інших інформаційних ресурсах.

Пояснити цю ситуацію у прес-службах Кабміну та Мінсоцполітики "Українській правді" телефоном не змогли. У міністерстві повідомили, що Рева перебуває в Адміністрації президента.

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"Основна проблема Пенсійного фонду – велика фінансова прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому всім потребуючим сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На 2017 рік дотація Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 млрд грн, у 2016-му вона була в розмірі 145 млрд грн", – йшлося у повідомленні.

Серед основних запропонованих складових пенсійної реформи міністр назвав зменшення страхового стажу.

Раніше пропонували на момент виходу на пенсію – за час "ч" взяли 1 січня 2021 року – неодмінною умовою для потенційного пенсіонера мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді лише 8% українців могли б претендувати на пенсію. Зараз ідеться про те, аби знизити страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, і тоді уже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

Цей термін дано, аби всі молодші почали платити внески, а старші почали впорядковувати свою страхово-пенсійну картину з ЄСВ.

За словами міністра, пенсіонери поділяються на чотири категорії.

Перша – пенсії за віком. Їх за згаданих умов платитиме Пенсійний фонд.

Буде можливість купити собі 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністр відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч грн: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років. Рева прогнозує, що таких може бути небагато: близько 1,5 тисячі осіб.

Також, можливо, законодавчо пропишуть, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати: або пенсія, або робота.

Другий вид пенсій – з інвалідності. Їх виплачуватиме Фонд соціального страхування, який почне працювати вже з квітня цього року.

Міністр наполягає на ревізії через зловживання. За його словами, не всі офіційно визнані людьми з інвалідністю насправді такі – особливо є запитання до 3-ї групи інвалідності.

Фонд соціального страхування фінансуватиме і пенсії за втратою годувальника.

У четвертій категорії пенсій – за вислугою років – залишаться лише військовослужбовці. Вислуга буде сталою – 25 років. Однак єдиний соціальний внесок із їхніх зарплат платитиметься у подвійному розмірі. За задумом, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть із держбюджету, а після 60 – з Пенсійного фонду.

Також у планах реформаторів – скасування усіх надбавок.

"Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника установлюється однаковий підхід нарахування пенсій", – сказав Рева.

"Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співгромадян може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, аби збалансувати Пенсійний фонд", – додав він.

"Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має усе вирішити, а змусити усвідомити, що майбутнє кожного – в його руках", – заявив міністр.

Цей законопроект планують подати на розгляд Верховної Ради у березні цього року. За словами Реви, він має набути чинності у липні.

Також на зустрічі обговорювали параметри, на яких базується система субсидій, – у них планують зміни, але остаточні дані будуть у квітні, після закінчення опалювального сезону.

Між тим, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко в інтерв’ю "5 каналу" сказав, що у Кабміну "немає ніяких зафіксованих зобов’язань підвищувати пенсійний вік". "Я переконаний, що нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку", – сказав він.

Новина оновлена від 13:50. "Українська правда"