"Мінування" київського суду виявилося фальшивим

Як виявилося, повідомлення про мінування, що надійшло у вівторок вранці до Київського апеляційного господарського суду, - неправдиве.

Про це "Українській правді" повідомили за телефоном гарячої лінії суду.

Так, станом на 12:30 судові засідання вже відновлено.

Як повідомлялося, зранку евакуювали працівників Київського апеляційного госпсуду через повідомлення про мінування.

Ірина Салій, Євген Кізілов, УП