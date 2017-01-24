"Мінування" київського суду виявилося фальшивим
Як виявилося, повідомлення про мінування, що надійшло у вівторок вранці до Київського апеляційного господарського суду, - неправдиве.
Про це "Українській правді" повідомили за телефоном гарячої лінії суду.
Так, станом на 12:30 судові засідання вже відновлено.
Як повідомлялося, зранку евакуювали працівників Київського апеляційного госпсуду через повідомлення про мінування.
Ірина Салій, Євген Кізілов, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.