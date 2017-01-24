"Мінування" київського суду виявилося фальшивим

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Вівторок, 24 січня 2017, 12:46

Як виявилося, повідомлення про мінування, що надійшло у вівторок вранці до Київського апеляційного господарського суду, - неправдиве.

Про це "Українській правді" повідомили за телефоном гарячої лінії суду.

Так, станом на 12:30 судові засідання вже відновлено.

Як повідомлялося, зранку евакуювали працівників Київського апеляційного госпсуду через повідомлення про мінування.

Ірина Салій, Євген Кізілов, УП

Теми: Київ суд
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