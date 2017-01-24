Через повідомлення про мінування евакуюють київський суд

Працівників Київського апеляційного госпсуду евакуюють через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє відповідальна за зв'язки з громадськістю суду Наталія Шкорупеєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми щойно отримали повідомлення про мінування. Очікуємо прибуття спецслужби. На даний момент у нас проводиться екстрена евакуація всіх працівників", - сказала вона.

Шкорупеєва розповіла, що минулого тижня надходило аналогічне повідомлення, але воно виявилося хибним.

"Ми не знаємо, наскільки сьогоднішня інформація відповідає дійсності, оскільки минулого тижня надійшла неправдива інформація про мінування", - зазначила вона.