Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через повідомлення про мінування евакуюють київський суд

Вівторок, 24 січня 2017, 10:29

Працівників Київського апеляційного госпсуду евакуюють через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє відповідальна за зв'язки з громадськістю суду Наталія Шкорупеєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми щойно отримали повідомлення про мінування. Очікуємо прибуття спецслужби. На даний момент у нас проводиться екстрена евакуація всіх працівників", - сказала вона.

Шкорупеєва розповіла, що минулого тижня надходило аналогічне повідомлення, але воно виявилося хибним.

"Ми не знаємо, наскільки сьогоднішня інформація відповідає дійсності, оскільки минулого тижня надійшла неправдива інформація про мінування", - зазначила вона.

Теми: Київсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: