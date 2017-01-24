Не бачу причин, щоб США скасовували санкції проти РФ – Порошенко

Україна не бачить причин для скасування Сполученими Штатами Америки санкцій проти Росії, яка грубо порушує міжнародне право.

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції у Хельсінкі.

"Ми не бачимо жодних причин, щоб США скасовували санкції проти Росії", – сказав Порошенко у відповідь на запитання про натяк президента США Дональда Трампа на можливість зняття Америкою санкції щодо Росії.

"Ми будемо дуже раді, якщо Європа й Америка скасують санкції, якщо Росія виконає мінські угоди, бо Росія грубо порушує міжнародний закон: анексія Криму, дестабілізація ситуації на сході України", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що у грудні 2016 року Україна втратила 22 бійців, а за весь час протистояння через агресію протистояння загинули понад 2,5 тисячі солдатів і понад 7,5 тисяч цивільних.

"І єдиний інструмент мотивувати президента Росії виконувати мінські угоди – це санкції. Все залежить від Росії", – сказав Порошенко і висловив подяку країнам, які солідарні з Україною.

Нііністьо поділяє слова Порошенка.

"Це було б добре – мати можливість скасувати санкції, але поки що для цього необхідне виконання мінських угод", – сказав фінський президент.

Він нагадав, що санкції запроваджено через анексію Криму та ситуації на Донбасі.

"Я не вірю, що Сполучені Штати змінять своє рішення. Але санкції Європейського Союзу і Штатів – це різні санкції. Вони приймають свої власні рішення. І Фінляндія поважає рішення ЄС", – наголосив він.

Нііністьо також вважає, що поки зарано говорити про нову адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"США – це традиційно стара демократія, і ті ідеї, які стоять за цим, – дуже стабільні. Тому ми повинні трохи почекати, щоб побачити зміни у практичній політиці", – сказав він.

Порошенко також сказав, що рано говорити про очікування, але слухання в Сенаті США не викликають у нього занепокоєння.

Український президент нагадав слова Черчилля про те, що "у політиці немає вічних друзів і вічних ворогів, у політиці є інтереси", а інтереси США визначалися понад 200 років тому – це демократія й свобода. За його словами, це й українські інтереси.

Олена Рощенко, УП