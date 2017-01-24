СБУ перевіряє на "антидержавність" слова Пінчука

Служба безпеки України перевіряє висловлювання олігарха Віктора Пінчука.

Це випливає з відповіді глави СБУ Василя Грицака на звернення депутата Дмитра Яроша, яку він оприлюднив у Facebook у вівторок.

"Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну семантико-текстуальну експертизу", – йдеться зокрема в документі.

Зазначається, що це відбувається в рамках розслідування кримінального провадження за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "Створення терористичної групи чи терористичної організації", та "Фінансування тероризму".

В свою чергу в СБУ "Українській правді" пояснили, що відповідне кримінальне провадження порушено не особисто щодо Віктор Пінчука, а за фактом скоєння протиправних дій.

Як відомо, перед новим роком в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати "Український сніданок" Пінчука в рамках форуму в Давосі.

Українська правда