СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука

Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.



Это следует из ответа главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, который он опубликовал в Facebook во вторник.



"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в частности в документе.





Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

В свою очередь в СБУ "Украинской правде" объяснили, что соответствующее уголовное производство возбуждено не лично относительно Виктора Пинчука, а по факту совершения противоправных действий.



Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука в рамках форума в Давосе.

Украинская правда