Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука

Вторник, 24 января 2017, 14:03

Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.

Это следует из ответа главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, который он опубликовал в Facebook во вторник.

"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в частности в документе.

 



Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

В свою очередь в СБУ "Украинской правде" объяснили, что соответствующее уголовное производство возбуждено не лично относительно Виктора Пинчука, а по факту совершения противоправных действий.


Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука в рамках форума в Давосе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУПинчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: