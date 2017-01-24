Трамп зробив день своєї інаугурації державним святом
Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інаугурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.
Про це повідомляє The Washington post з посиланням на твіт прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.
.@POTUS signing 3 things: Mattis waiver bill into law, formal nominations 2 Senate & proclamation for nat'l day of patriotism #Inauguration— Sean Spicer (@PressSec) January 20, 2017
Білий Дім оприлюднив текст указу.
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