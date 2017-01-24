Трамп зробив день своєї інаугурації державним святом

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Вівторок, 24 січня 2017, 16:11

Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інаугурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.

Про це повідомляє The Washington post з посиланням на твіт прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.

Білий Дім оприлюднив текст указу.

 

Теми: Трамп
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IP: 94.125.124.---Truthlover24.01.2017 16:29
Жах, а не Трамп.
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