Трамп зробив день своєї інаугурації державним святом

Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інаугурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.

Про це повідомляє The Washington post з посиланням на твіт прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.

.@POTUS signing 3 things: Mattis waiver bill into law, formal nominations 2 Senate & proclamation for nat'l day of patriotism #Inauguration