Кума Путіна заблокували на Facebook

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Вівторок, 24 січня 2017, 18:24

Facebook заблокував сторінку кума президента Росії Віктора Медведчука.

Про це йдеться на офіційному сайті українського політика.

"21 січня, після того як (... було) опублікувало заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснювані на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт (...) були заблоковані без будь-яких пояснень", - сказано в заяві.

Прес-служба Медведчука зазначає, що отримала докази того, що блокування аккаунта пов'язане не з контентом сторінки, а виключно з персоною самого політика.

У заяві також вказується на те, що блокування аккаунта Медведчука "є кроком, спрямованим на придушення свободи слова, проявом боротьби з інакомисленням".

Українська правда

Теми: Медведчук
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Коментарі — 3
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_24.01.2017 19:42
"Про це йдеться на офіційному сайті українського політика" - це хто український політик? Він зрадник і місце йому в тюрмі...
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко24.01.2017 18:59
Давно пора його самого блокувати разом з шоколадним товаришем
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IP: 178.92.10.---Adam Viter24.01.2017 18:46
Цей сайт кума Путіна створено в Україні цілковито не державно. мовою, точніше сказати. - мовою окупанта?
Точно як в передачі "Страшне перо не в гусака", на Першому загальнонаціональному каналі українського телебачення.
А десь україномовну версію можна почитати, щоб була на державній мові? Чи тільки в Канаді?
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