Помічниця судді "розвела" чоловіка на $23 тисячі

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Вівторок, 24 січня 2017, 18:33

Детективи НАБУ затримали помічницю судді Апеляційного суду Київської області.

Про це йдеться на сайті бюро.

За версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина, пообіцявши позитивне рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. При цьому помічниця вимагала 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн).

23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму грошових коштів, після чого її було затримано детективами Національного бюро.

Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 ("Шахрайство"), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда

Теми: корупція НАБУ
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк24.01.2017 18:59
Чекаємо коли втече ця помічниця за кордон, і якось дивно що не відстрілювалась від детективів при затриманні)
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