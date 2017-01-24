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Помощница судьи "развела" мужчину на $23 тысячи

Вторник, 24 января 2017, 17:33

Детективы НАБУ задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области.

Об этом говорится на сайте бюро.

По версии следствия, помощница судьи ввела в заблуждение гражданина, пообещав положительное решение в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. При этом помощница требовала 23 тыс. долларов США (более 627 тыс. Грн).

23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего она была задержана детективами Национального бюро.

Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 ( "Мошенничество"), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч.4. ст. 369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Украинская правда

Темы: коррупцияНАБУ
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