Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі

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Вівторок, 24 січня 2017, 20:59

Народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

Про це свідчить інформація, подана Ляшком в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про будинок площею 550 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га.

Ляшко придбав будинок і землю в Артема Савицького.

 

Відомо, що раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації, скільки йому коштувала оренда.

Колишній власник будинку Артем Савицький у 2014 році був у партійному списку "Радикальної партії Олега Ляшка" на виборах до парламенту. Він є сином Валентина Савицького – екс-керівника Державного земельного кадастру (2008 р.) і народного депутата (2002-2006 рр.), який був членом Народної агарної партії Володимира Литвина.

У реєстрі нерухомості також є дані, що у лютому 2016-го цивільна дружина нардепа Росіта Сайранен придбала ділянку в Дарницькому районі Києва. У серпні Сайранен оформила у власність будинок площею 296 кв.м., зведений на цій ділянці.

За 2015 рік Олег Ляшко здекларував, що вони з цивільною дружиною мають у заощадженнях 940 тис доларів, 130 тис євро, а також 3,7 млн грн.

Ірина Салій, УП

Теми: Ляшко декларація
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Коментарі — 3
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IP: 178.150.152.---TKorolkov24.01.2017 23:03
СтранЫ, в которых такие как Гройсман,Ляшко, Янукович ...
Путин. Медведев, Жириновский....и им подобные -миллионеры, уверенно летят в пропасть. Итог у них плачевный. КТО НЕ ВЕРИТ, СКОРО УБЕДИТСЯ
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IP: 176.104.189.---kiberNet24.01.2017 21:33
Насосав... боря щедрий попався
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IP: 154.73.164.---Вика Джина24.01.2017 21:28
Откуда у депутата миллионы?Ведь они бедные,как мыши церковные. Видимо задарили ,несчастного.
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