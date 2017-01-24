Гройсман назвав львівських чиновників безпорадними і дав доручення

Прем’єр Володимир Гройсман доручив голові Львівської ОДА Олегу Синютці знайти рішення щодо покращення ситуації із Грибовицьким сміттєзвалищем.

Про це за результатами наради повідомила прес-служба уряду.

Гройсман наголосив, що вирішення проблеми із утилізації відходів належить до компетенції міської влади, однак уряд готовий надати необхідну підтримку.

"Я вважаю, що Львів має бути чистим. Це є зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті як Львів не вирішується", - сказав він.

"Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників", - додав Гройсман.

Глава уряду наголосив, що у міському бюджеті Львова є достатньо грошей для урегулювання проблеми. За його словами, у 2017 році бюджет розвитку міста складе 1 млрд 800 млн грн.

"З такими грішми не вирішувати проблему, я вважаю, є просто не припустимо", - підкреслив Гройсман.

У свою чергу Синютка зауважив, що міська влада не має бачення щодо стратегії поводження з твердими побутовими відходами.

За результатами зустрічі прем’єр доручив голові Львівської ОДА провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації.

Як відомо, міський голова Львова Андрій Садовий вбачає небезпеку обвалу і виплеску інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався завал, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Українська правда