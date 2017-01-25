Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції

2299 переглядів
0
Середа, 25 січня 2017, 05:15

Президент США Дональд Трамп підготував кілька указів, які серйозно обмежать в'їзд в країну для вихідців з Близького Сходу.

Про це з посиланням на анонімне джерело повідомляє Reuters.

"Укази Трампа серйозно обмежать можливості для в'їзду до Сполучених Штатів біженцям, а також цілій йнизці осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент планує підписати їх вже в середу.

Як відомо нещодавно Трамп розкритикував Меркель за її міграційну політику і пов'язав прибуття великої кількості біженців в Німеччині в 2015 році з терактом в Берліні 19 грудня 2016.

Під час виборчої кампанії Трамп також виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.

Теми: Трамп США біженці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп зробив день своєї інаугурації державним святом 24 січня 2017, 16:11
Reuters пояснює, як виник скандал з фото інавгурацій Трампа й Обами 24 січня 2017, 08:23
Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства 23 січня 2017, 19:19
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко розкритикувала Аграмунта за вибіркове співчуття до страждань дітей
Гройсман назвав львівських чиновників безпорадними і дав доручення
Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів. Україну не критикували
Усі новини
Фото

Як виглядають японські сніговики

Гра, що стає життям

Хто такі українські косплеєри