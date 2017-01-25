Україна не дасть РФ грузина-атошника, якщо йому загрожує небезпека

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Середа, 25 січня 2017, 11:16

Якщо Гії Церцвадзе загрожує смерть або тортури, то Україна відмовить Росії в його передачі.

Про це грузинському каналу "Руставі 2" заявив заступник генпрокурора України Євгеній Єнін, повідомивши про коментар у Фейсбук.

"Ми несемо відповідальність за екстрадиційну перевірку і прийняття відповідного рішення. Для України принципово важливо дотримуватись своїх міжнародних зобов`язань. Якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур (Г.Церцвадзе), відповідно до міжнародної конвенції, ми відмовимося від його передачі", - сказав він.

"Як тільки будуть зібрані усі документи, всі компетентні органи передадуть свої висновки, ГПУ прийме остаточне рішення з урахуванням усіх аспектів, у т.ч. національних інтересів України. Ми працюємо і підтримуємо відносини з грузинськими правоохоронними органами", – сказав Єнін.

Раніше у прокуратурі Києва повідомили, що в разі підтвердження участі Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

Як відомо, 17 січня Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції.

Чоловіка оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Українська правда

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