Бальчун каже, що "Укрзалізниця" переходить від збитків до прибутків

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Середа, 25 січня 2017, 12:01

Керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відзвітував Кабінету міністрів про досягнення свого відомства впродовж минулого року.

"За національними стандартами, у 2016 році ми отримали 303 мільйони прибутку, збитки у 2015 році становили 683 мільйони. За міжнародними стандартами бухобліку, у 2015 році у нас були збитки 15 мільярдів, а у 2016 році – ми б мали збиток на рівні 6-ти" – сказав він на засідання уряду 25 січня.

"За планами на 2017 рік, ми отримаємо 15 мільйонів прибутку, а за нашими стандартами – ми плануємо більше 6-ти мільярдів прибутку", – додав Бальчун.   

За його словами, "Укрзалізниця" заплатила 15 мільярдів гривень податків та обов’язкових зборів, а також почала процес реструктуризації боргу.

Бальчун також розповів про збільшення вантажних і пасажирських перевезень впродовж минулого року, ремонт і закупівлю нових вагонів.

Доповнюється…

Теми: Укрзалізниця Мінінфраструктури
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