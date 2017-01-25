Балчун каже, що "Укрзалізниця" переходить від збитків до прибутків

Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун відзвітував Кабінету міністрів про досягнення свого відомства впродовж минулого року.

"За національними стандартами, у 2016 році ми отримали 303 мільйони прибутку, збитки у 2015 році становили 683 мільйони. За міжнародними стандартами бухобліку, у 2015 році у нас були збитки 15 мільярдів, а у 2016 році – ми б мали збиток на рівні 6-ти" – сказав він на засідання уряду 25 січня.

"За планами на 2017 рік, ми отримаємо 15 мільйонів прибутку, а за нашими стандартами – ми плануємо більше 6-ти мільярдів прибутку", – додав Балчун польською мовою.

За його словами, "Укрзалізниця" заплатила 15 мільярдів гривень податків та обов’язкових зборів, а також почала процес реструктуризації боргу.

"Повністю перейшли на закупівлі через ProZorro, економія – близько 500 млн грн." – сказав Балчун.

Він також розповів про збільшення вантажних і пасажирських перевезень впродовж минулого року, ремонт і закупівлю нових вагонів.

Підвищили зарплату на 25%, "заплатили 13-му зарплату", сказав керівник "Укрзалізниці".

За словами Балчуна, за минулий рік придбали й виготовили 1020 вантажних вагонів, тоді як у 2015 році таких напіввагонів виготовили лише 26. Відремонтували більше 30 тисяч вантажних вагонів, що перевищило план.

"Ми замовили 21 пасажирський вагон, перші 9 уже доставлено до кінця 2016 року. У 15-му році таких вагонів не замовляли, останнє замовлення пасажирських вагонів було у 2006 році. Я тут не кажу про "Хюндай" чи "Тарпан", – повідомив він.

"Ми повитягали, що можна, з "кущів". Відремонтували поїзд "Шкода", який стояв 2 роки. Повернули у рух три рейкові автобуси "PESA". І почали капітальні ремонти локомотивів: у першому півріччі відремонтували 10 локомотивів, у другому – 52", – сказав Балчун.

Він додав, що відремонтували 213,6 км колії, що у 4,5 рази більше, ніж у 2015 році.

"Ми провели модернізацію спрощену, але ефективну, відрізка Комиш-Зоря – Волноваха. І збільшили пропускну спроможність цієї ділянки до 27 пар поїздів на добу", – сказав Балчун.

За його словами, була критична ситуація з кількістю доступного рухомого складу, бо давно скорочується кількість рухомого парку через зношеність.

"З 1 вересня збільшилася кількість доступних вагонів на 2,5 тисяч одиниць", – повідомив Балчун.

"Ми почали ремонт першого залізничного парому, який ми маємо. І вже оголосили тендер на другий паром", – додав він

Балчун зазначив, що успішно пройшов тендер на постачання 650 вагонів українськими фірмами.

"Також ми почали виробництво вагонів на власних виробничих потужностях, тому що "Укрзалізниця" має такий потенціал. Ми виготовили близько 400 таких вагонів", – додав він

Олена Рощенко, УП