У лютому в Криму з’явиться українське радіо - Нацрада

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Середа, 25 січня 2017, 14:25

З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне надходити в окупований Росією Крим.

Про це у своєму Facebook повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  Сергій Костинський.

Він розповів про завершення будівництва радіотелепередавальної станції в с.Чонгар Херсонської області висотою 150 м.

За словами, Костинського сигнал радіостанцій почне передаватися уже в лютому цього року.

"З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися в Крим. Мова йде про Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM", - зазначив він.

 

Відповідаючи на питання одного з користувачів Facebook про те, чи буде діставати сигнал до Сімферополя і навіщо тоді цей проект, якщо ні, він відповів:

"Наразі організуємо мовлення на FM-хвилях та попереду - цифрове телебачення. Звісно, мовлення на FM-частотах, в силу законів фізики, не зможе охопити весь Крим. Але в зону впевненого прийому радіосигналу з Чонгару входять: Генічеський район Херсонської області (тут є дефіцит українського радіомовлення), м.Джанкой (АР Крим) та Джанкойський район, м. Красноперекопськ, м. Армянськ та Красноперекопський райони (АР Крим)", - сказав він.

"Сигналом українського мовлення на півночі Криму буде охоплено в сукупності близько 200 тис. чол.", - зазначив Костинський.

Ні про Південний берег Криму, ні про Сімферополь Костинський так і не відповів, але зазначив, що "це один з перших кроків у розвитку мовлення в Криму".

Українська правда

Теми: Крим телебачення
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