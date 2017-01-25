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ПАСЕ готовится требовать от Украины выборов в ВР на оккупированной территории

Среда, 25 января 2017, 16:02

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который является ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал несколько внезапных правок, меняющих его содержание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссілкой на нескольких депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.

В частности, ассамблея поддержала одну из поправок, предложенных пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), с голоса предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную раду на территориях, не контролируемых Украиной.

Мониторинговый комитет поддержал данное предложение

Корреспондент "Европейской правды" стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но он уклонился от прямого ответа.

"Европейская правда" будет следить за дискуссией по данному вопросу в пленарном зале ПАСЕ.

Темы: ПАСЕДонбасс
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