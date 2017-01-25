ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях

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Середа, 25 січня 2017, 18:44

Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила норму про те, щоби вимагати від України проведення довиборів у Верховну Раду на територіях, непідконтрольних Києву.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Поправка, в якій містилася така вимога, була запропонована проросійським депутатом з Німеччини Андрієм Гунько, та модифікована доповідачем Акселем Фішером (обидва – Німеччина). 

Пропонувалося затвердити норму про те, що "Проблема непредставленості у Верховній раді  окремих регіонів Донецької та Луганської областей має бути вирішена якнайшвидше". Ця норма була підтримана переважною більшістю голосів у профільному комітеті і через це мала значну імовірність підтримки в залі.

Українська делегація та декілька проукраїнських депутатів скористалися правилами ПАРЄ, щоби не допустити постановку даної норми на голосування – поправу, що має статус "усної", можна зняти з розгляду, якщо під час її розгляду не менше 10 депутатів встануть на протест проти неї.

Після цього пропозиція була автоматично відхилена. Початкова пропозиція Андрія Гунько також не набрала голосів.

Теми: ПАРЄ Верховна Рада Донбас
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