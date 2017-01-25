ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях
Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила норму про те, щоби вимагати від України проведення довиборів у Верховну Раду на територіях, непідконтрольних Києву.
Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".
Поправка, в якій містилася така вимога, була запропонована проросійським депутатом з Німеччини Андрієм Гунько, та модифікована доповідачем Акселем Фішером (обидва – Німеччина).
Пропонувалося затвердити норму про те, що "Проблема непредставленості у Верховній раді окремих регіонів Донецької та Луганської областей має бути вирішена якнайшвидше". Ця норма була підтримана переважною більшістю голосів у профільному комітеті і через це мала значну імовірність підтримки в залі.
Українська делегація та декілька проукраїнських депутатів скористалися правилами ПАРЄ, щоби не допустити постановку даної норми на голосування – поправу, що має статус "усної", можна зняти з розгляду, якщо під час її розгляду не менше 10 депутатів встануть на протест проти неї.
Після цього пропозиція була автоматично відхилена. Початкова пропозиція Андрія Гунько також не набрала голосів.
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