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ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях

Середа, 25 січня 2017, 17:44

Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила норму про те, щоби вимагати від України проведення довиборів у Верховну раду на територіях, непідконтрольних Києву.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Поправка, в якій містилася така вимога, була запропонована проросійським депутатом Андрієм Гунько (Німеччина), та модифікована доповідачем Хорді Шуклою (Іспанія). 

Пропонувалося затвердити норму про те, що "проблема непредставленості у Верховній раді окремих регіонів Донецької та Луганської областей має бути вирішена якнайшвидше".

Ця норма була підтримана переважною більшістю голосів у профільному комітеті і через це мала значну імовірність підтримки в залі.

Українська делегація та декілька проукраїнських депутатів скористалися правилами ПАРЄ, щоби не допустити постановку даної норми на голосування – поправку, що має статус "усної", можна зняти з розгляду, якщо під час її розгляду не менше 10 депутатів виступлять проти неї.

Після цього пропозиція була автоматично відхилена. Початкова пропозиція Андрія Гунька також не набрала голосів.

Теми: ПАРЄВерховна РадаДонбас
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