Польща пригрозила Києву наслідками через заборону в'їзду меру Перемишля

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Четвер, 26 січня 2017, 02:44

Рішення про заборону в'їзду в Україну, видане меру Перемишля Роберту Хомі, шкодить польсько-українським відносинам.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзедзичак, передає "Польське Радіо".

Під час засідання Комісії Сейму по зв'язках з поляками за кордоном Дзедзичак висловив надію, що заборона буде негайно скасована.

 "Без пояснення цієї ситуації, без скасування цього рішення ми собі не уявляємо подальшої співпраці", - заявив він.

Він додав, що в разі, якщо українська сторона не скасує це рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві, що починається в п'ятницю.

Віце-міністр повідомив, що таким буде тільки початок польської реакції, яка буде мати дійсно серйозні наслідки.

Нагадаємо, мер польського міста Перемишль Роберт Хома отримав заборону на вʼїзд в Україну від СБУ через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Як відомо, місто Перемишль, яке знаходиться біля українського кордону, минулого року було постійним джерелом конфліктів на національному ґрунті.

Найгучніший стався 10 грудня, коли під час урочистого "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, один з його учасників закричав під Українським народним домом "Смерть українцям", а інші учасники ходи підтримали його.

Раніше у листопаді минулого року у Варшаві на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Про те, чому меру Перемишля Роберту Хомі протягом 5 років заборонено в’їзд в Україну - читайте у статті на ЄвроПравді: "Загадкова заборона. Чому мер Перемишля став персоною нон грата в Україні".

Теми: Польща Україна
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