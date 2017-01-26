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Польша пригрозила Киеву последствиями из-за запрета въезда мэру Перемышля

Четверг, 26 января 2017, 01:44

Решение о запрете въезда в Украину, выданное мэру Перемышля Роберту Хоме, вредит польско-украинским отношениям.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает "Польское Радио".

Во время заседания Комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом Дзедзичак выразил надежду, что запрет будет немедленно отменен.

 "Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - заявил он.

Он добавил, что в случае, если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, что начинается в пятницу.

Вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.

Напомним, мэр польского города Перемышль Роберт Хома получил запрет на въезд в Украину от СБУ из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Как известно, город Перемышль, расположенный возле украинской границы, в прошлом году был постоянным местом конфликтов на национальной почве.

Самый громкий из них произошел 10 декабря, когда во время торжественного "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, один из его участников закричал под Украинским народным домом "Смерть украинцам", а другие участники шествия поддержали его.

Ранее в ноябре прошлого года в Варшаве на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

О том, почему мэру Перемышля Роберту Хоме в течение 5 лет запрещен въезд в Украину - читайте в статье на ЕвроПравде: "Загадочный запрет. Почему мэр Перемышля стал персоной нон грата в Украине".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраина
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