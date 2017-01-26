МЗС: Зеркаль невірно трактували. Крим і Донбас мають обговорювати з Україною

Слова про те, що президент США Дональд Трамп може виключити Київ з переговорів про Донбасу – є довільним трактуванням Reuters і не відображають позиції України.

Про це Українській правді повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"Олена Зеркаль не говорила про стурбованість тим, що Трамп може виключити Україну з переговорів по Донбасу. Слова, на які ви звернули увагу, були висновками, зробленими журналістами Рейтерс", - зазначила Беца.

"Говорячи про занепокоєння з приводу можливого виключення України з переговорів по Донбасу, заступник Міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила:"Ми послідовно виходимо з однією позицією: будь-які переговори щодо України, включно з Кримом та Донбасом, повинні відбуватися за нашої участі. Це надзвичайно важливо, адже йдеться про майбутнє нашої держави", - додала Беца.

Як відомо, раніше вийшов коментар Зеркаль у виданні Reuters. В ньому в тексті супроводу до її цитати видання зазначило, що Україна стурбована тим, що президент США Дональд Трамп в спробі поліпшити відносини з Москвою, може виключити Київ з переговорів по Донбасу.

Українська правда