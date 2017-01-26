МЗС: Зеркаль невірно трактували. Крим і Донбас мають обговорювати з Україною

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Четвер, 26 січня 2017, 13:38

Слова про те, що президент США Дональд Трамп може виключити Київ з переговорів про Донбасу – є довільним трактуванням Reuters і не відображають позиції України.

Про це Українській правді повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"Олена Зеркаль не говорила про стурбованість тим, що Трамп може виключити Україну з переговорів по Донбасу. Слова, на які ви звернули увагу, були висновками, зробленими журналістами Рейтерс", - зазначила Беца.

"Говорячи про занепокоєння з приводу можливого виключення України з переговорів по Донбасу, заступник Міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила:"Ми послідовно виходимо з однією позицією: будь-які переговори щодо України, включно з Кримом та Донбасом, повинні відбуватися за нашої участі. Це надзвичайно важливо, адже йдеться про майбутнє нашої держави", - додала Беца.

Як відомо, раніше вийшов коментар Зеркаль у виданні Reuters. В ньому в тексті супроводу до її цитати видання зазначило, що Україна стурбована тим, що президент США Дональд Трамп в спробі поліпшити відносини з Москвою, може виключити Київ з переговорів по Донбасу.

 

Українська правда

Теми: МЗС
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Коментарі — 1
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IP: 178.92.10.---Adam Viter26.01.2017 17:22
Раз вже так сталося, потрібно просити Президента Трампа призначити своїх людей - спеціалістів в Уряд Україна. Зокрема губернаторами Криму і Донбасу. Тут навіть Путін не буде проти . Адже що не зробиш за ради проведення вільних демократичних виборів у цих регіонах.
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