У МЗС стурбовані, що Трамп захоче виключити Київ з переговорів по Донбасу

Україна стурбована тим, що президент США Дональд Трамп в спробі поліпшити відносини з Москвою, може виключити Київ з переговорів по Донбасу.

Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль в інтерв'ю Reuters.

Вона зазначила, що Україна повинна мати право голосу в будь-якій угоді, укладеній між Росією і Сполученими Штатами, яка спрямована на припинення насильства в східній частині України.

"Тому що ми говоримо про майбутнє нашої країни, ми не хочемо бути виключені з переговорів. Ми не хочемо бути розмінною картою. Ми хочемо брати участь", - заявила Зеркаль.

Вона також сказала, що не вірить в "джентльменські угоди" більше, зазначивши, що Росія порушила умови Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна, Білорусь і Казахстан відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.

Зеркаль повторила заклик президента Петра Порошенка до Заходу зберегти санкції проти Росії. За її словами, це єдиний інструмент, за допомогою якого можна стримувати російського президента Володимира Путіна.

Згодом у МЗС заявили, що видання вільно трактувало слова Зеркаль і йшлося лише про те, що будь-які переговори по Криму чи Донбасу мають відбуватися за участі України.

Як відомо, 15 січня в інтерв'ю німецькій газеті Bild і британській The Times Дональд Трамп допустив перегляд санкцій відносно Москви, пов'язавши це питання зі скороченням російського ядерного арсеналу.