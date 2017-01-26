Проти учасників "блокади" залізниці на Луганщині відкрили справу

Поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу, повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури Луганської області Ганна Зикова.

Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує роботу транспорту, створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

25 січня черговий диспетчер зі станції Лиман повідомив поліції про події. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у справі.

Черговий повідомив, що о 13:00 середи за 41 кілометр перегону між станціями Світланове й Шипілове в районі залізничної колії перебувають близько 50 осіб у камуфльованому одязі, серед яких є народні депутати.

Так вони протестують проти провезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну Києву територію та у зворотній бік.

Слідчо-оперативну групу блокувальники не допускають, вона змогла здійснити лише попередній огляд місця подій, сказала Зикова.

Блокувальники встановили дерев’яні "їжаки", які перешкоджають проїзду на територію. Поряд із колією встановлено намет.

Як повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, серед блокувальників перебувають нардепи "Семенченко Семен Ігорович, Костенко Павло Петрович, Пастух Тарас Тимофійович, Парасюк Володимир Зіновійович, а також помічник народного депутата України Виноградський Анатолій (начальник штабу ветеранів АТО)".

"Вказані громадяни розмістили на залізничній колії три дерев’яні "їжаки" та оголосили про початок безстрокової громадської акції непокори щодо недопущення перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Поряд з колією встановлено намет для учасників акції", – інформує Погукай.

За даними поліції, учасники акції зупинили "вантажний потяг з порожніми вагонами".

"На даний час рух потягу між ст. Світланове Регіональної філії "Донецька залізниця" та ст. Шипілове закрито", – інформує Погукай.

Семенченко у Facebook активно повідомляє про акцію "ветеранів АТО" і заявляє, що її учасники заблокували поїзд, який рухався на окуповану територію.

Депутати-блокувальники називають незаконними перевезення через лінію розмежування.

Учасники акції також стверджують, що на них намагався наїхати вантажний потяг, аби "прорвати блокаду".

Натомість вони використали затримані вагони для обігріву.

Парасюк заявляє про готовність заблокувати й інші ділянки залізниці.

У свою чергу, нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова пише у Facebook, що через блокування за 20-25 днів на ТЕС у Щасті завершиться запас вугілля – і або ДТЕК збільшить обсяг закупівель його у Росії, або Луганська ТЕС припинить роботу.

"І (тоді) такі міста як Сіверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Щастя та інші залишаються без енергопостачання", – попереджає вона..

"Економічна правда" звернулася по коментар до "ДТЕК", але в компанії поки не коментують ситуацію .

Олена Рощенко, УП