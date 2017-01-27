Адвокат Януковича відмовився прийняти уточнене обвинувачення

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П'ятниця, 27 січня 2017, 17:05

Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у вчиненні державної зради.

Про це в ході брифінгу заявив прокурор ГПУ Максим Крим, передає "112 Україна".

"Прибувши до приміщення ГПУ (адвокат - ред.) письмово підтвердив факт небажання отримувати зазначене повідомлення. Разом з тим одночасно дане повідомлення було направлене поштою, за адресою здійснення ними адвокатської діяльності. Тому ГПУ вжиті заходи щодо вручення такого повідомлення", - зазначив прокурор.

Як відомо, ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду.

Раніше Генеральна прокуратура України заявила, що в п'ятницю вручить захисту екс-президента Віктора Януковича уточнену підозра в зраді.

"Під час досудового розслідування нами було встановлено, що Янукович звернувся з листом про введення російських військ на територію України до президента РФ, а також Ради Федерації РФ. Був документ, звернення до президента РФ, а також був другий документ, звернення до Ради Федерації РФ. Мова йде про уточнену підозру", - додав він.

Теми: Янукович
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