ЗМІ: Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з гранатомета

8120 переглядів
1
П'ятниця, 27 січня 2017, 22:46

Будинок екс-керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби обстріляли з ручного гранатомета.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, стріляли двічі. Влучили у дах будинку.

На місці подій, неподалік будинку Варцаби на вулиці Кошицькій, знайшли 2 "тубуси" від ручних гранатометів.

Цю інформацію попередньо підтвердили виданню патрульні, які прибули на місце подій.

У поліції додають, що у момент атаки в будинку перебувала сімейна пара, ймовірно подружжя Варцаб.

Від пострілу зайнявся дах будинку, палання якого зафіксовано на відео.

Наразі територія навколо будинку очеплена правоохоронцями, на місці подій працюють кінологи.

Василь Варцаба очолював міліцію Закарпаття у 2003-2004 роках, коли був одним із фігурантів скандальних виборів мера Мукачева.

У 2010-ому році Варцаба очолив міліцію Івано-Франківської області. А у 2012 – знову міліцію Закарпаття.

У 2014 році його звільнив з посади вже після Євромайдану міністр Арсен Аваков.

Теми: Закарпаття надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Заступник мера Ужгорода міг втекти з України 26 січня 2017, 11:03
Луценко: Заступника мера Ужгорода викрили у хабарництві, але він втік 25 січня 2017, 23:10
В Ужгородській міськраді та помешканнях чиновників проводять обшуки 25 січня 2017, 19:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 139.162.194.---dvlight27.01.2017 23:26
Заслужил, видать. Столько лет работал - не на один домик накопил. Теперь за крышевание расплачивается. Сэ ля ви.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Двох німецьких правоохоронців засудили за хабарі від Фірташа
Аваков: 8 осіб звільнено з Нацполії через стрілянину в Княжичах
ЗМІ: Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з гранатомета
КВУ: Дві третини заяв "Опоблоку" виявилися брехнею чи маніпуляцією
Усі новини
Музика тижня

Плейлист від співзасновника dontstop.agency Катерини Скуридіної

Погляд учених

Чоловіки, жінки та "одноразовий" секс