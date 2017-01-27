ЗМІ: Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з гранатомета

Будинок екс-керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби обстріляли з ручного гранатомета.



Про це повідомляє Mukachevo.net.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, стріляли двічі. Влучили у дах будинку.

На місці подій, неподалік будинку Варцаби на вулиці Кошицькій, знайшли 2 "тубуси" від ручних гранатометів.

Цю інформацію попередньо підтвердили виданню патрульні, які прибули на місце подій.

У поліції додають, що у момент атаки в будинку перебувала сімейна пара, ймовірно подружжя Варцаб.

Від пострілу зайнявся дах будинку, палання якого зафіксовано на відео.

Наразі територія навколо будинку очеплена правоохоронцями, на місці подій працюють кінологи.

Василь Варцаба очолював міліцію Закарпаття у 2003-2004 роках, коли був одним із фігурантів скандальних виборів мера Мукачева.

У 2010-ому році Варцаба очолив міліцію Івано-Франківської області. А у 2012 – знову міліцію Закарпаття.

У 2014 році його звільнив з посади вже після Євромайдану міністр Арсен Аваков.