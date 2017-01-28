Трамп поговорив з Меркель і Путіним

22864 перегляди
0
Субота, 28 січня 2017, 19:36

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, перед цим Трамп провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.

Судячи з фото, в Овальному кабінеті під час розмови з Путіним перебували також віце-президент Майк Пенс, начальник апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.

Пізніше журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов повідомив, що переговори Путіна і Трампа тривали 40 хвилин.

Про зміст розмов Трампа з Меркель і Путіним не повідомляється.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що до запланованих на суботу переговорів Путіна і Трампа з російського боку не планується залучати кого-небудь ще.

Планувалося, що до розмови з Путіним Трамп поговорить по телефону з прем'єром Японії Сіндзо Абе і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після - з президентом Франції Франсуа Олландом і прем'єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.

У п'ятницю радник президента США Келліенн Конвей, відповідаючи в ефірі Fox News на запитання, чи буде Трамп обговорювати з Путіним питання санкцій, сказала: "Все це перебуває в процесі розгляду".

Пізніше Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.

Теми: Трамп Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Британські ЗМІ пишуть про загадкову смерть генерала ФСБ, причетного до досьє на Трампа 28 січня 2017, 17:30
В ООН закликали Трампа й надалі приймати біженців 28 січня 2017, 11:57
Путін розмовлятиме з Трампом без помічників 28 січня 2017, 09:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Місцеперебування Клиха в Росії невідоме 3 тижні – адвокат
Трамп поговорив з Меркель і Путіним
Арештованого в Криму "диверсанта" Сулейманова лишили за гратами
Суд не дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва
Усі новини
Фото

Чи є різниця між Галичиною та Донеччиною?

Фото

"Білий ангел": фотограф зняв життя поблизу ЧАЕС і отримав нагороду у Франції