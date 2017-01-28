Трамп поговорив з Меркель і Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C — Sean Spicer (@PressSec) January 28, 2017

За його словами, перед цим Трамп провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.

Судячи з фото, в Овальному кабінеті під час розмови з Путіним перебували також віце-президент Майк Пенс, начальник апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.

Пізніше журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов повідомив, що переговори Путіна і Трампа тривали 40 хвилин.





Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/Lx1TjDbRkG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2017

Про зміст розмов Трампа з Меркель і Путіним не повідомляється.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що до запланованих на суботу переговорів Путіна і Трампа з російського боку не планується залучати кого-небудь ще.

Планувалося, що до розмови з Путіним Трамп поговорить по телефону з прем'єром Японії Сіндзо Абе і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після - з президентом Франції Франсуа Олландом і прем'єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.

У п'ятницю радник президента США Келліенн Конвей, відповідаючи в ефірі Fox News на запитання, чи буде Трамп обговорювати з Путіним питання санкцій, сказала: "Все це перебуває в процесі розгляду".

Пізніше Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.