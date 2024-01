Трамп поговорив з Меркель і Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C