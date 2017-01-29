Янукович може приїхати в Україну на суд за двох умов – адвокат

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Неділя, 29 січня 2017, 17:49

Екс-президент Віктор Янукович може прибути в Україну для участі в суді по справі про держзраду, якщо замах на нього буде розслідувано і держава зможе забезпечити його безпеку.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюка в ефірі каналу "112 Україна" в неділю, відповідаючи на питання, чи може екс-президент приїхати в Україну для особистої участі в засіданнях.

"Він буде брати участь у розгляді даної справи (про держзраду – УП), незважаючи на небажання керівників Генеральної прокуратури. Але з початку справи це буде дистанційна участь. Захист робить все, щоб якнайшвидше було закінчене розслідування у справі замаху на Віктора Януковича. Якщо ця справа все ж таки буде розслідувана, будуть встановлені особи і держава зможе забезпечити безпеку, він буде мати можливість брати участь в цій справі особисто", - сказав Сердюк.

Адвокат також ще раз наголосив, що захист Януковича отримав постанову за підписом головного військового прокурора Анатолія Матіоса, згідно з якою термін досудового розслідування продовжений до 28 березня.

Коментуючи слова прокурора відділу Головної військової прокуратури Руслана Кравченка про те, що прокуратура в понеділок збирається повідомити захисту Януковича про завершення розслідування у справі про держзраду, Сердюк сказав: "Так, у нас наявна інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано і оприлюднено для суспільства".

Українська правда

Теми: Янукович
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Коментарі — 4
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 18:51
Нормандсько-мінський формат з винесенням питання Криму за межі його поля -
суттєво зменшує можливості України для маневрів.
Варто прийняти Януковича в Україні,оскільки т.з. цивілізований світ так і не спромігся
на жодне судове провадження стосовно війни РФ проти України.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter29.01.2017 18:48
Материкова Україна таки стоїть на порядок вище ніж міжнародний терорист Путін і його продажні васали в Європі і США, яким так і не вдалося відмінити санкції проти імперії зла РФ.
Янукович може приїхати в Україну на суд за двох умов, - якщо умови в українській тюрмі будуть відповідні його третьому терміну. аж до кончини Путіна.
Янукович розуміє, що це в нього єдиний шанс вирватись живим від міжнародного терориста Путіна. При умові, якщо охорона в тюрмі буде дуже надійна проти імперського зла руського міра гібридних воєн, від яких уже загинув один його син.
Янукович розуміє, що всім терористам Путіна - Кирила в Донбасі краще здатися материковій Україні. Він знає, що гірше від того не буде.
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IP: 178.94.8.---Вова Воваенович29.01.2017 18:17
Вполне логичное требование,обеспечить безопасность.Тем более шо в свое время он согласился на досрочные перевыборы,а его майдановцы жестоко кинули.Тем более що есть факты,шо бойню на майдане спровоцировали те .кто сейчас керует Украиной,и первые жертвы их рук дело.
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IP: 76.240.160.---Santa Maria29.01.2017 17:54
Тварина захотіло безпеку !пора на Нари гада за розв'язану війну і вбивства невинних Українців
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