У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі

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Понеділок, 30 січня 2017, 05:03
Reuters

Невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.

За словами свідка, всередині мечеті перебували близько 40 осіб, тих, хто стріляв було троє.

Поліція виставила оточення навколо мечеті.

CBC повідомляє, що також в результаті стрілянини є поранені, їхня кількість невідома. Двоє нападників були затримані.

Теми: Канада
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