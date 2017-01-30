У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі

Невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.

За словами свідка, всередині мечеті перебували близько 40 осіб, тих, хто стріляв було троє.

Поліція виставила оточення навколо мечеті.

CBC повідомляє, що також в результаті стрілянини є поранені, їхня кількість невідома. Двоє нападників були затримані.