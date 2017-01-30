У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі
Невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек.
Про це повідомляє Reuters.
В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.
За словами свідка, всередині мечеті перебували близько 40 осіб, тих, хто стріляв було троє.
Поліція виставила оточення навколо мечеті.
CBC повідомляє, що також в результаті стрілянини є поранені, їхня кількість невідома. Двоє нападників були затримані.
Gigantesque déploiement policier devant la Grande mosquée de Québec sur le chemin Saint-Foy. Ambulance vient quitter. #rcqc #mosqueequebec pic.twitter.com/ilD3A7DSnE— Alexandre Duval (@alexduval88) January 30, 2017
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