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У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі

Понеділок, 30 січня 2017, 04:03
У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі
Reuters

Невідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.

За словами свідка, всередині мечеті перебували близько 40 осіб, тих, хто стріляв було троє.

Поліція виставила оточення навколо мечеті.

CBC повідомляє, що також в результаті стрілянини є поранені, їхня кількість невідома. Двоє нападників були затримані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канада
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