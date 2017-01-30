Бойовики зранку знову обстрілюють Авдіївку. Нові подробиці про бої в неділю

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Понеділок, 30 січня 2017, 08:47

Станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають.

Про це  "Українській правді" повідомила прес-офіцер бригади, яка перебуває на позиціях Олена Мокринчук.

За її словами, бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі  і 120 мм калібрів.

Водна додала, що обстріли ведуться по всій лінії від ДАП до Ясинуватської розв'язки.

Згідно з повідомленням користувача ФБ з псевдонімом Станіслав Васін, який перебуває у Донецьку, зранку важка артилерія накриває позиції наших бійців з Донецька.

Згідно з повідомленням бригади, вночі інтенсивність боїв дещо зменшилась, однак зранку знов наростає.

Отримавши підтримку від інших підрозділів бригади, в Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх позиціях, включаючи захоплені у ворога внаслідок рішучої контратаки. "Ми готові до будь-яких несподіванок як з боку ворога, так і в плані наших перспектив", - кажуть бійці.

Також у повідомленні підсумували інформацію про події неділі.

29 січня південніше Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати оборону сил АТО.

О 4.30 ранку ворог почав масовані обстріли з мінометів 120, 82 калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Мешканці південної частини міста мали змогу протягом трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни та інше.

Після артпідготовки, о 6.30 окупанти зробили спробу штурмувати наші позиції, - та, зазнавши втрат, змушені були відступити в свій тил.

"Переслідуючи ворога, наші бійці захопили його позиції, закріпившись там і поліпшивши своє тактичне положення. За нашими спостереженнями та оприлюдненими противником даними, в результаті бою було вбито 9 окупантів, одного взято в полон, 24-300 (з них 7 тяжких). Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальон 11 полку окупаційних військ РФ)", - зазначили в повідомленні.

Водночас у групах колабораціоністів вказують на 10 загиблих бойовиків.

Протягом дня ворог вів інтенсивні та щільні обстріли з мінометів та артилерії по Авдіївці, Опитному та Кам’янці, з танка - по Пісках; але це не допомогло йому повернути втрачене.

О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, бойовики здійснили чергову спробу вибити бійців з позицій в районі Авдіївки, але вкотре змушені були відступити, продовжуючи обстріли.

Маючи намір будь-що відновити втрачене, з метою психологічного тиску противник близько 16.00 відкрив хаотичну стрільбу по житловим кварталам міста. Зафіксовано два влучання з артилерії поруч з авдіївською лікарнею, кілька влучань поблизу Храму св. Марії Магдалини, більше трьох влучань в дев'ятиповерхівку, в якій базуються військові медики та волонтери, та інші.

Артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ продовжувалися весь вечір і ніч.

Крім того,  у повідомленні назвали імена бійців, які загинули цього дня.

Під час бою та обстрілів четверо наших військових загинуло, дванадцять поранено, один травмований. Світла пам'ять капітану Кизило Андрію Олександровичу (02.05.1993р.н.); молодшому сержанту Бальченку Володимиру Івановичу (04.01.1992р.н); солдату Оверченку Дмитру Олександровичу (24.01.1989р.н.); сержанту Крижанському Володимиру Олексійовичу (24.03.1982р.н)!

"Ми не забудемо вас, дорогі наші побратими! Вся Україна сумує за вами..." - додали у повідомленні бригади.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас АТО
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IP: 80.91.189.---GORs30.01.2017 09:43
Слава героям. Смерть москалям.
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